12ème Forum urbain mondial au Caire: Inauguration du Pavillon du Royaume du Maroc

mardi, 5 novembre, 2024 à 21:23

Le Caire – La cérémonie d’inauguration officielle du pavillon marocain au 12ème Forum urbain mondial a été organisée, mardi au Caire, en présence de plusieurs invités de divers horizons.

Cette cérémonie a été présidée par le Secrétaire d’Etat auprès de la ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, chargé de l’Habitat, Adib Benbrahim, en présence de l’ambassadeur du Maroc en Egypte, Mohamed Ait Ouali et les membres de la délégation marocaine participant à cet événement, ainsi que de plusieurs invités à ce conclave mondial organisé jusqu’au 8 novembre à l’initiative du Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat).

Intervenant à cette occasion, M. Benbrahim a affirmé que la participation du Maroc au 12ème Forum urbain mondial, ainsi qu’aux éditions précédentes démontre l’importance qu’accorde le Royaume à “cet événement et sa volonté à renforcer le partenariat avec le système des nations unies et ONU-Habitat”.

Ce Forum “constitue une plateforme importante pour réfléchir ensemble aux défis et opportunités auxquels sont confrontées nos villes, en plus d’être une opportunité unique de communiquer et d’échanger les expériences”, a-t-il ajouté.

A travers la coopération multipartite, “nous pouvons développer des solutions innovantes qui répondent aux besoins spécifiques de nos sociétés”, a-t-il noté, rappelant que le Maroc participe à cette édition avec un programme scientifique riche et varié.

Le pavillon marocain au Forum accueille des débats axés sur les questions d’actualités relatives au développement urbain, y compris l’urbanisation, la durabilité, la réhabilitation et la renouvellement urbain, le financement, les défis du changement climatique, la résilience face aux catastrophes naturelles, la gestion durable de l’eau, l’innovation locale et la numérisation, entre autres.

Ces questions sont prioritaires pour le Royaume, qui s’engage sous la Sage Conduite de SM le Roi Mohammed VI à faire du développement durable un projet de société intégré, a précisé M. Benbrahim, notant que ces thématiques reflètent l’importance qu’accorde le Maroc à “renforcer les initiatives locales visant à réduire les inégalités et les disparités territoriales”.

Le Royaume du Maroc prend part à ce Forum avec une délégation composée de représentants de plusieurs ministères, institutions publiques et instances élues, notamment les ministères de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, de l’Intérieur, de l’Économie et des Finances, la Caisse de Dépôt et de Gestion, le Groupe Al Omrane et les agences urbaines.

Placé sous le thème “Tout commence chez soi : des actions locales pour des villes et des communautés durables”, le Forum urbain mondial représente le deuxième plus grand événement organisé par les Nations-Unies après les conférences sur le climat, de par les nombreuses activités et manifestations qui abordent divers thèmes liés au développement urbain durable et inclusif.

Les participants à ce Forum discutent de plusieurs problématiques, notamment la crise du logement à l’échelle mondiale, l’adaptation au changement climatique, le financement durable, les partenariats pour l’action locale et le rôle de l’innovation technologique dans la transformation de l’avenir des villes.