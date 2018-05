Plus de 23.000 personnes inscrites dans le cadre de la campagne nationale pour l’inscription des enfants non inscrits sur les registres de l’Etat civil

jeudi, 31 mai, 2018 à 20:04

Rabat – Plus de 23.000 personnes ont été inscrites dans le cadre de la campagne nationale pour l’inscription des enfants non inscrits sur les registres de l’Etat civil, a indiqué, jeudi à Rabat, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et la Société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi.