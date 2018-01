30è Sommet africain : Le Maroc prend part à Addis-Abeba à une réunion du Comité des Chefs d’Etat et de gouvernement sur les changements climatiques

lundi, 29 janvier, 2018 à 9:23

Addis-Abeba – Le Maroc a pris part, lundi à Addis-Abeba, à une réunion du Comité des Chefs d’Etat et de gouvernement sur les changements climatiques (CAHOSCC), en marge du 30è sommet de l’Union africaine (UA), qui se tient actuellement au siège du bloc panafricain.

Le Maroc a été représenté à cette réunion, présidée par le Président gabonais M. Ali Bongo Ondimba, par le Chef du gouvernement, M. Saad Eddine El Othmani.

La réunion a été l’occasion de mettre le point sur les actions entreprises et les mesures à entreprendre pour juguler l’impact des changements climatiques en Afrique.

Dans une allocution lue en son nom lors de la rencontre, le Président de la Commission de l’UA Moussa Faki Mahamat a appelé à davantage d’efforts pour prémunir le continent des effets des changements climatiques.

Les pays africains ont besoin de renforcer le partage de l’expertise en matière de protection de l’environnement, a dit M. Faki, soulignant le rôle que joue le CAHOSCC dans la coordination des efforts des pays africains dans ce sens.

Le Président de la Commission africaine a appelé les principaux pays émetteurs de gaz à effet de serre à assumer leur responsabilité notamment à travers une participation dans le financement des efforts d’adaptation et de mitigation des effets des changements climatiques en Afrique.

M. Faki a, d’autre part, réitéré l’engagement de la Commission de l’UA en faveur de la mobilisation africaine dans la perspective de la COP24, prévue au mois de décembre prochain en Pologne.

Pour sa part, le Président gabonais a appelé à consolider l’engagement de l’Afrique en matière de développement durable.