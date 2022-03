Province de Chefchaouen: M. Benmoussa tient une réunion pour examiner la situation de l’enseignement en milieu rural

samedi, 12 mars, 2022 à 21:49

Bab Berred (province de Chefchaouen) – Le ministre de l’Education nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa, a tenu, samedi dans la commune de Bab Berred, une réunion de communication avec les élus et les acteurs de la société civile, consacrée à l’examen de la situation du secteur de l’Education nationale dans la province de Chefchaouen, notamment en milieu rural.

Cette rencontre, tenue en présence du gouverneur de la province de Chefchaouen, Mohammed Alami Ouaddane, a été une occasion pour examiner les moyens d’améliorer les services de l’école publique et les indicateurs de scolarisation, ainsi que de promouvoir le soutien éducatif et social, afin d’améliorer la qualité des apprentissages, en plus de donner la parole aux représentants de la population locale, pour connaître les défis et les difficultés auxquels fait face l’école publique.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, M. Benmoussa a indiqué que cette rencontre de communication avec les élus et les présidents d’associations de la société civile de la région a abordé la question de l’éducation scolaire, notant que cette réunion a abouti à un accord pour mettre en place un programme dédié à l’enseignement préscolaire, la promotion de la qualité des apprentissages au cycle primaire et la réduction du surpeuplement des classes dans les lycées collégiaux et qualifiants.

Le ministre a souligné la nécessité d’assurer une convergence locale autour du soutien social, compte tenu de son importance dans l’amélioration des indicateurs de scolarisation, notant l’importance de mobiliser tous les partenaires de l’école publique, pour améliorer la qualité de ses services et placer les enfants au centre des préoccupations des partenaires.

Plusieurs acteurs de la société civile ont affirmé que cette rencontre a permis de faire le point sur un ensemble de défis auxquels fait face l’école publique en milieu rural de la province de Chefchaouen, notamment les écoles situées dans le cercle de Bab Berred, soulignant que toute réforme de l’école publique doit commencer par le préscolaire, puis l’enseignement primaire.

Ils ont relevé que parmi les facteurs qui affectent la performance scolaire des élèves figurent les conditions climatiques particulières (vagues de froid) que connait cette zone montagneuse durant la saison hivernale, le manque de chauffage dans les établissements scolaires, l’éloignement des écoles de certaines agglomérations, l’absence de transport scolaire dans certains villages, et la détérioration des bâtiments de certains établissements scolaires et d’internats.

Cette réunion a été l’occasion de présenter un ensemble d’indicateurs relatifs à l’enseignement préscolaire et l’éducation en milieu rural dans la province de Chefchaouen, et d’aborder les projets programmés pour élargir l’offre scolaire et renforcer les services de soutien social et éducatif au profit des élèves.

M. Benmoussa et la délégation l’accompagnant ont également visité l’école Youssef Ben Tachfin et le lycée Abdelkrim Al Khattabi, qui font partie des établissements qui nécessitent une rénovation, afin d’améliorer les conditions de scolarisation des élèves.