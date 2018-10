Adoption de nouveaux horaires dans l’ensemble des établissements scolaires publics et privés à partir du 07 novembre

samedi, 27 octobre, 2018 à 9:11

Rabat – Le ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de la recherche scientifique a annoncé qu’un nouvel horaire scolaire sera adopté à partir du mercredi 07 novembre dans l’ensemble des établissements scolaires publics et privés, ainsi que dans les instituts de formation professionnelle et les universités.

Ainsi, les horaires des écoles seront de 09h00 à 13h00 le matin et de 14h00 à 18h00 l’après-midi, l’objectif étant d’adapter l’horaire scolaire et le rythme des études avec la décision de maintenir l’heure légale et de préserver l’intérêt des secteurs de l’enseignement et de la formation, précise le ministère dans un communiqué.

Selon la même source, cette mesure prise suite à l’adoption en conseil de gouvernement du projet de décret 2.18.855 relatif à l’heure légale (GMT+1) stipulant le maintien de l’heure d’été, lequel entrera en vigueur dès sa publication au bulletin officiel, vise à garantir une application optimale du nouvel horaire et à assurer les meilleures conditions d’apprentissage tout en prenant en considération les besoins des familles.

Il s’agit également de permettre aux élèves, aux stagiaires et aux étudiants d’effecteur leurs déplacements dans des conditions sûres et convenables et de faire en sorte qu’ils puissent quitter leurs établissements dans l’après-midi alors qu’il fait encore jour.