Adoption d’un projet de décret relatif au système de qualification et de classification des entreprises de bâtiment et travaux publics

jeudi, 18 juin, 2020 à 19:21

Rabat – Le Conseil de gouvernement réuni jeudi sous la présidence du Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a adopté le projet de décret n° 2.18.76 modifiant et complétant le décret n° 2.94.223 publié le 16 juin 1994 instituant, pour le compte du ministère des Travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres, un système de qualification et de classification des entreprises de bâtiment et travaux publics, après avoir pris en compte les observations à ce sujet.