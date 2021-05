Adoption en conseil de gouvernement d’un projet de décret instituant une rémunération des services rendus par la Protection civile

jeudi, 20 mai, 2021 à 17:55

L’accueil par Madrid du chef des milices séparatistes du “polisario”, le dénommé Brahim Ghali, est un acte “d’agression” qui n’a rien à voir avec le bon voisinage et les relations historiques et distinguées unissant le Maroc et l’Espagne, a souligné le chercheur en relations internationales, Boubkar Anghir.