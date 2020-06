Adoption en Conseil de gouvernement d’un projet de décret sur les conditions et modalités de versement des bourses aux étudiants

jeudi, 18 juin, 2020 à 19:11

Rabat – Le Conseil du gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du Chef du Gouvernement, Saâd Dine El Otmani, a adopté le projet de décret N. 2.20.407 modifiant et complétant le décret 2.18.512 du 9 ramadan 1440 (15 mai 2019), fixant les conditions et modalités du versement aux étudiants des bourses d’étude et les conditions et modalités de mise des crédits réservés à ces bourses à la disposition de l’Office national des œuvres universitaires, sociales et culturelles.