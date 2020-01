Adoption en Conseil de gouvernement d’un projet de décret portant application de la loi relative à l’exercice des professions infirmières

vendredi, 24 janvier, 2020 à 10:09

Rabat – Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat sous la présidence du Chef de Gouvernement Saad Dine El Otmani, a adopté un projet de décret portant application de la loi relative à l’exercice des professions infirmières.

Ce projet de décret, présenté par le ministre de la Santé, vise à définir les procédures relatives à la constitution du dossier de demande d’autorisation d’exercice, pour un citoyen marocain ou étranger, et le lieu de son dépôt, l’autorité gouvernementale habilitée à accorder l’autorisation, les procédures administratives relatives à l’ouverture d’un local professionnel et les modalités de son contrôle, outre les documents à inclure dans la demande d’autorisation par procuration, a indiqué le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, porte-parole du gouvernement, El Hassan Abyaba, dans un communiqué lu lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil.