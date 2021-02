Adoption en Conseil de gouvernement de deux projets de décret portant renouvellement des licences accordées aux sociétés +Cinecom S.A+ et +Gulfsat Maghreb+

jeudi, 18 février, 2021 à 18:26

Rabat – Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi par visioconférence sous la présidence du Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a adopté deux projets de décret portant renouvellement des licences accordées aux sociétés +Cinecom S.A+ et +Gulfsat Maghreb+.

Présentés par le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie Verte et Numérique, les projets de décret N 2.21.78 et N 2.21.79 visent à renouveler les licences accordées par l’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT) aux sociétés +Cinecom S.A+ et +Gulfsat Maghreb+ pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau public de télécommunications par satellites de type VSAT, selon les dispositions règlementaires en vigueur, a indiqué M. Saaid Amzazi, Porte-parole du gouvernement dans un communiqué lu lors d’un point de presse tenu au terme du Conseil de gouvernement.