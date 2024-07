Africa Investment Forum : lancement officiel des préparatifs pour l’organisation de la 5ème édition à Rabat

mercredi, 24 juillet, 2024 à 19:01

Rabat – La réunion du lancement officiel des préparatifs pour l’organisation de la 5ème édition d'”Africa Investment Forum” (4-6 décembre 2024 à Rabat), a été tenue, mercredi à Rabat, sous la présidence de la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah.

Cette réunion, qui s’est déroulée en présence d’une délégation de haut niveau de la Banque Africaine de Développement (BAD) présidée par la représentante spéciale du Président de la BAD pour l’AIF, Yacine FAL, a été l’occasion pour les participants de mettre l’accent sur l’importance stratégique de positionner l’Afrique comme une destination attrayante pour les investissements à travers ce forum.

Ils ont également souligné la nécessité de réunir des investisseurs institutionnels privés, tant au niveau mondial qu’africain, dans une table ronde et des panels, reconnaissant que la coopération des acteurs est essentielle pour renforcer la perception de l’Afrique sur la scène internationale.

A cette occasion, Mme Fettah a rappelé que le Maroc est déterminé à accueillir cet événement, mettant en avant les succès du Royaume dans des domaines tels que l’électrification et les énergies renouvelables. Pour elle, ces succès devraient être partagés avec les autres pays africains.

La ministre a aussi insisté sur la capacité collective de l’ensemble des partenaires à faire de cette édition un succès retentissant, répondant aux besoins et aux attentes du continent africain en matière d’investissement et à créer une plateforme d’investissement efficace et alignée sur les objectifs de développement de l’Afrique.

De son côté, la représentante spéciale du Président de la BAD pour l’Africa Investment Forum (AIF) a indiqué que cette édition devrait intégrer les débats mondiaux de cette année, axés principalement sur la mobilisation des capitaux privés et les investissements, notamment en faveur du continent africain.

Se félicitant de la collaboration entre le Maroc et la BAD, illustrée par la création du Fonds Africa 50, et s’étendant aux énergies renouvelables ainsi qu’aux stratégies d’adaptation au changement climatique, Mme Fal a noté que le Maroc représente un modèle à suivre pour le reste du continent dans plusieurs secteurs et projets emblématiques.

Elle a, en outre, mis en avant l’engagement du Royaume pour la promotion de l’investissement en Afrique.