AG de l’ONU: M. Bourita s’entretient avec son homologue chypriote

mardi, 20 septembre, 2022 à 21:57

Nations Unies (New York) – Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, s’est entretenu, mardi au siège de l’ONU à New York, avec son homologue chypriote, Ioannis Kasoulides.

Cet entretien s’est déroulé en présence de l’ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies, Omar Hilale, et de l’ambassadeur directeur général au ministère des Affaires étrangères, Fouad Yazourh.

L’entrevue a eu lieu en marge du débat général de la 77è session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

M. Bourita accompagne le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch qui préside la délégation du Maroc à l’Assemblée générale de l’ONU, sur Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI.