AG de l’ONU: M. Bourita s’entretient à New York avec son homologue de la Jamaïque

vendredi, 23 septembre, 2022 à 18:07

New York – Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, s’est entretenu, à New York, avec son homologue de la Jamaïque, Kamina Johnson Smith.

Cet entretien a eu lieu jeudi en présence de l’ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies, Omar Hilale.

L’entrevue s’est tenue en marge du débat général de la 77è session de l’Assemblée générale des Nations Unies.