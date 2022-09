AG de l’ONU: M. Bourita s’entretient à New York avec son homologue maltais

vendredi, 23 septembre, 2022 à 11:12

Nations Unies (New York) – Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita s’est entretenu, jeudi au siège de l’ONU à New York, avec son homologue maltais, Ian Borg.

Cet entretien s’est déroulé en présence de l’ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies, Omar Hilale.

L’entrevue a eu lieu en marge du débat général de la 77è session de l’Assemblée générale des Nations Unies.