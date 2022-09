AG77: M. Akhannouch reçu à New York par le Secrétaire général de l’ONU

jeudi, 22 septembre, 2022 à 20:36

Nations Unies (New York) – Le Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch, accompagné de M. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger et de M. Omar Hilale, ambassadeur, Représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, a été reçu, jeudi au siège de l’ONU, par le Secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres.

Lors de cette rencontre, le Secrétaire général de l’ONU a chargé le Chef du gouvernement de transmettre ses chaleureuses salutations et sa grande estime à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’Assiste.

M. Guterres a exprimé sa haute appréciation du rôle important joué par le Maroc sur les différents dossiers à l’agenda des Nations Unies, réitérant sa gratitude au Royaume pour son soutien agissant aux initiatives et propositions du Secrétaire général en vue de redynamiser l’Organisation et faire face aux défis mondiaux.

M. Guterres a remercié le Royaume pour sa coopération avec son Envoyé Personnel pour le Sahara marocain et la MINURSO.

Le Secrétaire général de l’ONU a, en outre, fait part de sa gratitude au Royaume pour la contribution inestimable des Forces Armées Royales aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies.

Il a également félicité le Maroc pour son rôle constructif dans le dossier libyen, ainsi que ses initiatives pour le dialogue interreligieux et interculturel.

Pour sa part, le Chef du gouvernement a transmis à M. Guterres les salutations cordiales et les expressions d’estime du Souverain à son égard.

Le Chef du gouvernement a réaffirmé l’engagement du Maroc à appuyer les efforts du Secrétaire général et de son Envoyé personnel visant la relance du processus politique conformément à la résolution 2602, et dans le respect de la position constante du Royaume sur la question nationale.

Il s’est félicité de l’étroite coopération et de l’engagement du Royaume à poursuivre son appui à l’action des Nations Unies sous le leadership de M. Guterres. Il a également salué son courage pour faire face aux défis mondiaux actuels et sa détermination à œuvrer pour l’instauration d’un ordre mondial plus équitable, envers les pays en développement, particulièrement africains, qui sont gravement impactés par la crise énergétique et alimentaire.

M. Akhannouch a, en outre, mis en relief les multiples actions et les grands chantiers menés par le Royaume, conformément aux Hautes Instructions Royales, et qui convergent avec les priorités du Secrétaire général de l’ONU.

Le Chef du gouvernement préside la délégation du Maroc à la 77è session de l’Assemblée générale des Nations Unies sur Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.