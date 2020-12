Agadir: M.Ben Abdelakder s’enquiert de l’avancement des travaux d’aménagement du tribunal administratif

lundi, 28 décembre, 2020 à 23:03

Agadir – Le ministre de la Justice, Mohamed Ben Abdelakder s’est enquis lundi de l’état d’avancement des travaux d’aménagement du tribunal administratif d’Agadir.

Nécessitant une enveloppe de plus de 6 MDH, ce projet porte notamment sur l’installation d’un ascenseur, la mise en place de bureaux , d’une cantine et d’une salle de prière, ainsi que l’aménagement des archives et la réalisation des travaux de réseau électrique et informatique.

A cette occasion, M.Ben Abdelakder accompagné de plusieurs responsables judicaires et élus locaux, a effectué une tournée dans les différentes dépendances et structures de ce tribunal.