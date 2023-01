Agadir: Série d’entretiens de M.Sadiki en marge de la Conférence de Haut-niveau de l’Initiative de la Ceinture Bleue

lundi, 30 janvier, 2023 à 22:43

Agadir – Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki a eu lundi à Agadir, une série d’entretiens avec ses homologues d’autres pays africains, et ce, en marge de la seconde édition de la Conférence de Haut-niveau de l’Initiative de la Ceinture Bleue (Blue Belt Initiative) qui se tiendra mardi dans la capitale du Souss.

Ainsi, M.Sadiki a tenu des rencontres bilatérales avec Abraão Aníbal Barbosa Vicente, ministre de la Mer du Cap Vert, Mavis Hawa Koomsoon, ministre du Développement de la Pêche et de l’Aquaculture du Ghana, Idrissa Traore, Ambassadeur de la Côte d’Ivoire au Maroc, Gaston Cossi Dossouhouin, ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche du Bénin, la représentante du ministre chargé de la pêche de la république du Libéria et Directrice Générale de l’Autorité Nationale de la Pêche et de l’Aquaculture du Libéria, Emma Metieh Glassco.

Les échanges ont porté sur les sujets de coopération se rapportant à l’expérience du Maroc en matière de développement du secteur halieutique, notamment en ce qui concerne la proposition d’actions de coopération halieutique dans les domaines de la formation maritime et la recherche scientifique.

Les entretiens ont examiné également les questions liées à l’échange d’experts, le renforcement de capacités des gestionnaires et des opérateurs du secteur de la pêche, l’organisation de visites d’études au profit des hauts responsables en charge de la pêche et de l’aquaculture marine et les échanges de visites entre les opérateurs économiques du secteur de la pêche pour promouvoir le partenariat privé.

Il s’agit aussi de la mise en place d’un accord-cadre de coopération en matière des pêches maritimes pour formaliser le partenariat existant avec ces pays pour le partage de l’expérience marocaine et la collaboration pour le transfert des bonnes pratiques avec l’appui technique et l’accompagnement.

Il est question également de la proposition de nouveaux accords de coopération halieutique qui tiennent compte de l’évolution de la pêche, de l’aquaculture et des affaires océaniques dans le monde, ainsi que l’organisation de sessions de la commission mixte pour relancer la coopération halieutique pour ces pays et son suivi.

S’exprimant à cette occasion, M.Sadiki a souligné que la tenue de ces rencontres bilatérales témoigne de l’attachement profond du Maroc au continent africain et de la volonté d’établir une coopération sud-sud durable, permettant de dynamiser le secteur halieutique en tenant compte des enjeux du développement durable du secteur et de la protection de ses ressources.

A l’issue de ces entretiens, le ministre a procédé à la signature de trois mémorandums d’entente respectivement, avec la République du Bénin, représentée par le ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, Gaston Cossi Dossouhoui, la République du Libéria, représentée par la Directrice Générale de l’Autorité Nationale des Pêches et de l’Aquaculture, Emma Metieh Glassco et la République de la Côte d’Ivoire représentée par l’Ambassadeur Idrissa Traoure, au nom du ministre en charge de la Pêche.

Les trois mémorandums ont pour objectif la réalisation de campagnes d’évaluation des stocks halieutiques par l’Institut National de la Recherche Halieutique dans les Zones Économiques Exclusives (ZEE) des trois pays.

Animés par le souhait de renforcer les liens d’amitié et de coopération technique et scientifique, et faisant suite aux requêtes du Bénin, du Libéria et de la Côte d’Ivoire pour un appui scientifique du Maroc, le nouveau navire océanographique de recherche halieutique “Al Hassan Al Marrakchi” et les équipes scientifiques de l’Institut National de Recherche Halieutique seront mobilisés pour assurer une prospection scientifique d’évaluation des stocks halieutiques des eaux nationales de ces trois pays.

Le financement de ces campagnes au Bénin et au Libéria sera assuré avec le concours de la Conférence Ministérielle sur la Coopération Halieutique entre les États Africains Riverains de l’Océan Atlantique (COMHAFAT), tandis que la Côte d’Ivoire prendra en charge les frais afférents à cette évaluation au niveau de sa ZEE.

La signature de ces mémorandums d’entente renforce la dynamique globale de partenariat engagée dans le cadre de la coopération halieutique africaine et témoigne de l’intérêt et de la volonté des parties prenantes à œuvrer pour la préservation des ressources marines vivantes et la protection de l’environnement marin.

Les signataires ont souligné qu’il est dans leur intérêt commun d’assurer la conservation et la gestion responsable et durable des ressources biologiques dans les eaux maritimes relevant de leurs juridictions respectives.