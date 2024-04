Agriculture/Irrigation : La République du Congo veut tirer profit de l’expérience marocaine (ministre congolais)

Rabat – Le ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche de la République du Congo, Paul Valentin Ngobo a exprimé, vendredi à Rabat, le souhait de son pays de tirer profit de l’expérience marocaine en matière d’irrigation, saluant les résultats accomplis par le Royaume du Maroc dans ce domaine.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, M. Ngobo a fait part de la volonté de la République du Congo de bénéficier de l’expérience marocaine en matière d’irrigation qui constitue, selon lui, un facteur clé du niveau de productivité agricole actuellement observé au Maroc.

“Nous souhaitons ainsi recourir au savoir-faire du Royaume du Maroc, en accueillant une délégation d’experts pour évaluer la situation et apporter leur contribution”, a affirmé M. Ngobo, qui participe aux travaux de la 33ème session de la Conférence régionale de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), soulignant que la coopération entre les deux pays s’inscrit dans une relation de longue date.

Organisée sous l’égide du Royaume du Maroc, cette conférence de trois jours offre une opportunité majeure pour les pays africains de discuter des solutions pratiques et concrètes pour la sécurité alimentaire et l’amélioration de la production agricole, et de définir les priorités avec la FAO pour les deux prochaines années, dans le but de réaliser un changement transformateur et durable dans les systèmes agroalimentaires à travers le continent.

La conférence, qui se tient sous le thème “Systèmes agroalimentaires résilients et transformation rurale inclusive”, est une occasion pour l’ensemble des parties prenantes de partager les meilleures pratiques, explorer de nouveaux partenariats, discuter des opportunités, et fournir des orientations régionales sur la transformation des systèmes agroalimentaires en Afrique.