Amman: M. Akhannouch représente SM le Roi à la Conférence internationale de haut niveau sur l’aide humanitaire urgente à Gaza

mardi, 11 juin, 2024 à 8:49

Mer Morte (Jordanie) – Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, est arrivé, mardi à Amman, pour représenter SM le Roi Mohammed VI à la Conférence internationale de haut niveau sur la réponse humanitaire urgente à Gaza, qui se tient dans la région de la Mer Morte (à 40 km au sud d’Amman).

Intitulée “Appel à l’action: Aide humanitaire urgente pour Gaza”, la conférence, organisée conjointement par la Jordanie, l’Egypte et les Nations-Unies, a pour objectif d’identifier les moyens de renforcer la réponse de la communauté internationale à la catastrophe humanitaire dans la bande de Gaza.

Cette conférence est marquée par la présence notamment du Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, et de chefs d’Etat et/ou de gouvernement de plus de 75 pays, ainsi que de représentants d’organisations humanitaires et d’institutions financières internationales.