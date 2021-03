Approbation en Conseil de gouvernement d’un projet de décret relatif à la qualité et la sécurité sanitaire des confitures et produits similaires

jeudi, 11 mars, 2021 à 18:26

Rabat – Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat par visioconférence sous la présidence du chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a approuvé le projet de décret N°2.21.01 relatif à la qualité et la sécurité sanitaire des confitures et autres produits similaires commercialisés.

Ce projet de décret, présenté par le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch, vise à identifier les produits à base de fruits commercialisés sous les appellations de confiture, gelée, marmelade, crème, miel ou mélasse selon leur composition et mode de préparation, a indiqué le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Le texte vise également à définir, dans une annexe, le pourcentage minimal de teneur en fruits, pulpe ou purée utilisée dans la préparation des produits sus-mentionnés, en tenant compte des normes internationales en la matière, ainsi que de déterminer les méthodes d’étiquetage et de présentation pour la commercialisation des desdits produits, a ajouté le porte-parole du gouvernement.