Appui aux entreprises: 96.000 prêts garantis par l’Etat pour près de 67 MMDH (M. Benchaâboun)

lundi, 24 mai, 2021 à 22:38

Le gouvernement est mobilisé pour assurer la bonne implémentation du chantier de généralisation de la protection sociale et ce, selon une approche multidimensionnelle à même de réaliser les aspirations de SM le Roi Mohammed VI et de répondre aux attentes des citoyens, a affirmé, lundi, le ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun.