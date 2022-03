Arrivée au Maroc du Premier ministre mauritanien pour une visite de travail

jeudi, 10 mars, 2022 à 21:35

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, Nasser Bourita, et la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui, ont présidé, jeudi à Rabat, une réunion de travail avec Bank Al-Maghrib, Tamwilcom, l’Office des Changes et les présidents de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et du Groupement Professionnel des Banques du Maroc (GPBM) à l’effet de prendre connaissance de la situation économique et financière nationale, d’examiner les impacts potentiels de la crise ukrainienne sur l’économie marocaine et de proposer des solutions aux opérateurs économiques pour faire face à la conjoncture actuelle.