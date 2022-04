Arrivée au Maroc du président du gouvernement espagnol

jeudi, 7 avril, 2022 à 17:54

Le bilan des opérations de contrôle des prix et de la qualité des produits effectuées, du 1er Chaabane au 3 Ramadan 1443, par les commissions mixtes locales de contrôle présidées par les Walis et Gouverneurs, fait état de la constatation de 2.550 infractions en matière de la réglementation sur les prix et sur la qualité, selon la Direction de la Concurrence, des Prix et de la Compensation (DCPC), relevant du ministère de l’Économie et des finances.