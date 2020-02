Un avenant à la Convention de partenariat pour la coopération culturelle et le développement entre le Maroc et la France exposé au conseil de gouvernement

jeudi, 20 février, 2020 à 19:29

Rabat – Un avenant à la Convention de partenariat pour la coopération culturelle et le développement entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la République française (ensemble de deux annexes et de deux protocoles), signée à Rabat le 25 juillet 2003, a été exposé au conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat.