Benguérir : Inauguration du premier Centre Interactif Digital au Maroc

mardi, 11 février, 2020 à 23:46

Benguérir-Le premier Centre Interactif Digital au Maroc (IDC Morocco) a été inauguré, mardi à l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) de Benguérir, en présence d’un parterre de hautes personnalités nationales et étrangères issues de divers horizons.

Ce Centre est le fruit d’une solide collaboration entre EON Reality, leader mondial du transfert de connaissances et de compétences basées sur la réalité augmentée et virtuelle pour l’industrie et l’éducation, l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID), avec le soutien du ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie Verte et Numérique, du ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, de l’Agence de Développement du Digital (ADD) ainsi que de l’Université Mohammed V de Rabat.