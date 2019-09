Bourita reçoit le nouvel ambassadeur de la Suisse

vendredi, 20 septembre, 2019 à 15:49

Rabat – Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale Nasser Bourita a reçu, vendredi, M. Guillaume Scheurer, venu lui présenter les copies figurées de ses lettres de créance en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République helvétique/Suisse auprès de SM le Roi Mohammed VI, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale.

M. Guillaume Scheurer a auparavant occupé le poste du Chef adjoint de la section de la délégation suisse auprès de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) à Vienne, puis plusieurs autres fonctions dont notamment, chef adjoint de la division politique pour la Sécurité Humaine au ministère des Affaires étrangères de son pays entre 2003 et 2005, et premier collaborateur du chef de la mission de son pays à Washington en 2009 avant d’être promu chef de mission à Kiev entre 2015 et 2019.