Bouznika : M. Sadiki visite le Centre National de Coordination du Sauvetage Maritime

jeudi, 27 juillet, 2023 à 21:12

Bouznika – Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, en sa qualité de Coordonnateur National du Sauvetage Maritime, a effectué, jeudi à Bouznika, une visite au Centre National de Coordination du Sauvetage Maritime.

Lors de cette visite qui s’est déroulée en présence notamment du gouverneur de la province de Benslimane, Samir Lyazidi et du directeur du centre, Mohamed Drissi, le ministre s’est informé de plus près du fonctionnement du Centre, ainsi que des missions qui lui sont dévolus en vertu des dispositions internationales en matière d’assistance et de secours des vies humaines en mer.

Un exposé portant sur l’organisation nationale du sauvetage maritime a été présenté au ministre avec un accent sur l’aspect opérationnel de la mission qui met en exergue le niveau excellent de coordination et de coopération entre le Centre et les différentes entités impliquées dans cette mission humanitaire, notamment la Gendarmerie Royale, la Marine Royale, les Forces Royales Air et la Direction Générale de la Protection Civile.

M. Sadiki a également pris connaissance des moyens matériels et de la technologie de pointe mobilisés par le Centre pour venir en aide à toutes les personnes courant un danger en mer, y compris les marins au commerce et à la pêche, les navigateurs de plaisance, ainsi que les candidats à l’émigration irrégulière et les occupants des aéronefs en détresse en mer.

En marge de cette visite, le ministre a mis l’accent, dans une déclaration à la presse, sur l’importance capitale du centre étant donné ses actions professionnelles qui dépassent la zone maritime nationale qui s’étend sur 3500 KM pour couvrir la zone africaine et méditerranéenne, notant que le centre jouit d’une reconnaissance internationale.

Après avoir salué les efforts déployés par le Centre National de Coordination du Sauvetage Maritime, M. Sadiki a expliqué qu’il sera procédé au renforcement des ressources humaines et des moyens technologiques du centre, ainsi qu’à l’intensification des formations pour accompagner les dernières nouveautés notamment dans le domaine du numérique.

Le Centre, connu sous son abréviation anglaise MRCC Rabat, s’est vu confié en 2011 par l’Organisation Maritime Internationale, la coordination des opérations de sauvetage à l’intérieur de la zone Nord-Ouest africaine allant du Maroc jusqu’en Guinée Bissau.

Aussi, le MRCC Rabat contribue au renforcement de la sécurité maritime à travers la diffusion des bulletins de prévisions météorologiques marine et d’avis aux navigateurs à destination des usagers de la mer croisant les eaux maritimes nationales.