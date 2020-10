Campagne agricole 2019-2020: Les exportations des produits alimentaires agricoles totalisent plus de 39 MMDH

lundi, 12 octobre, 2020 à 23:06

Le discours de SM le Roi Mohammed VI à l’occasion de l’ouverture de la 1ère session de la 5è année législative de la 10è législature, est porteur d’un ensemble d’orientations stratégiques dans le domaine économique, a écrit lundi le juriste et ancien député chilien, Roberto León, soulignant qu’il s’agit aussi d’un appel à l’action et à la confiance collective, à l’optimisme et à la détermination.