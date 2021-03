Célébration de la Journée internationale de la Francophonie sous le signe de la jeunesse, de l’employabilité et des enjeux de l’égalité femmes-hommes

vendredi, 19 mars, 2021 à 11:12

Rabat – Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger a célébré, vendredi en mode virtuel, la Journée internationale de la Francophonie, organisée cette année sous le signe de la jeunesse, de l’employabilité et des enjeux de l’égalité femmes-hommes.

La célébration de cette année, qui coïncide avec le 51è anniversaire de la francophonie, a été organisée en collaboration avec le Groupe des Ambassades Francophones et l’Agence Universitaire Francophone, indique le ministère dans un communiqué.

Cette célébration s’est tenue avec la participation de l’Ambassadeur de France à Rabat, Mme Hélène Le Gal, l’Ambassadeur du Sénégal à Rabat, M. Ibrahim Al Khalil Seck, en sa qualité de Président du Groupe des Ambassadeurs Francophones au Maroc, ainsi que la directrice de l’Agence Universitaire Francophone, Mme Danielle Pailler.

Les activités organisées cette année, avec le concours de plusieurs départements et organismes éducatifs et culturels, nationaux et internationaux et tenant compte des restrictions sanitaires, comprennent notamment l’organisation de tables rondes, la projection de films, la présentation d’ouvrages ainsi que des expositions de photographies et d’artisanat inclusif.

En gage de l’exemplarité de la collaboration entre le Maroc et l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), un présent artisanal a été confectionné par des artisans marocains pour être offert au nom du Royaume du Maroc à la secrétaire générale de l’OIF, Mme Louise Mushikiwabo, conclut le communiqué.