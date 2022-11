Cérémonie de clôture du jumelage institutionnel léger entre le Secrétariat Général du Gouvernement et le Conseil d’Etat d’Italie mardi prochain à Rabat

vendredi, 25 novembre, 2022 à 20:09

Rabat – Le Secrétariat Général du Gouvernement du Royaume du Maroc (SGG) et le Conseil d’État d’Italie (CEI) organisent, mardi prochain au siège du SGG à Rabat, la cérémonie de clôture du jumelage institutionnel léger portant sur «l’Accompagnement du Secrétariat Général du Gouvernement dans le cadre du processus de convergence réglementaire avec l’Union européenne».

Cette cérémonie constitue une occasion pour mettre en lumière les résultats du projet de jumelage signé en avril 2022 instituant un partenariat privilégié entre le SGG et le Conseil d’Etat Italien permettant l’ouverture sur l’expérience d’un pays ayant de nombreux aspects institutionnels en commun avec le Maroc, notamment en ce qui concerne le processus d’élaboration des normes juridiques, souligne le SGG dans un communiqué.

Parmi les principales réalisations enregistrées dans le cadre de ce jumelage financé par l’Union Européenne (UE), figure le renforcement de la convergence vers l’Acquis européen en consolidant le processus de rapprochement du SGG des pratiques de l’UE en matière de législation et de réglementation.

A ce niveau, une analyse fonctionnelle assortie d’un plan d’action ont été élaborés par les experts italiens permettant le partage des bonnes pratiques adoptées en la matière.

S’agissant du renforcement institutionnel en veille juridique, le projet a débouché sur un plan d’action en vue d’améliorer la performance de ce système tout en se basant sur le partage des nouvelles pratiques, à savoir les dispositifs de veille mis en place en Italie, en Belgique et en Allemagne.

En matière de renforcement des capacités du personnel du SGG, diverses actions ont été entreprises notamment l’organisation de sessions de formation et de partage dans le domaine de la légistique et de l’actualisation des guides élaborés dans le cadre du premier jumelage (2012-2015), ajoute le communiqué.

La cérémonie de clôture sera présidée par M. Mohamed Hajoui, Ministre Secrétaire Général du Gouvernement, en présence de Mme Patricia Llombart Cussac, Ambassadrice de l’Union Européenne au Maroc, M. Armando Barucco, Ambassadeur d’Italie à Rabat, M. Marcello Apicella, Conseiller diplomatique du Président du Conseil d’Etat d’Italie et les représentants du Ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger et du Ministère de l’Économie et des Finances.