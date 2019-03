Changement climatique: Mme El Ouafi plaide à New York pour une action collective en faveur des pays vulnérables

samedi, 30 mars, 2019 à 22:37

Des sopranos, ténors, choristes et solistes marocains et étrangers, se sont joints à l’Orchestre Philharmonique du Maroc (OPM), pour interpréter brillamment, samedi à l’Institut Mohammed VI de formation des Imams, morchidines et morchidates, des airs et chants religieux musulmans, juifs et chrétiens, en signe de paix, de tolérance et de coexistence entre les trois religions monothéistes.