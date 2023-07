Le chantier de la protection sociale place le Royaume sur la trajectoire d’un développement humain durable (M. Ait Taleb)

vendredi, 21 juillet, 2023 à 15:49

Casablanca – La protection sociale, un chantier voulu et pensé par SM le Roi Mohammed VI, place le Maroc sur la trajectoire d’un développement humain équilibré et durable, a affirmé, vendredi à Casablanca, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb.

Ce projet sociétal est un pilier fondamental de l’État social, qui vise à créer une société plus “juste, équitable et solidaire”, a dit M. Ait Taleb à l’ouverture du 6e Morocco Today Forum, organisé sous le thème: Vision d’un Roi: l’Etat social – en route vers le parachèvement du Maroc inclusif.

Ce chantier incarne la volonté Royale de protéger les plus vulnérables et de fournir des opportunités égales à tous les citoyens, a souligné le ministre lors de ce Forum, organisé par le groupe Le Matin, sous le haut patronage de SM le Roi, faisant remarquer que l’État social, “c’est avant tout une promesse de solidarité”.

Un des fondamentaux de l’État social, a expliqué M. Ait Taleb, est l’accès universel à la couverture médicale. Il s’agit aussi de la protection des plus démunis, en fournissant des filets de protection sociale, a-t-il dit.

Pour le ministre de la Santé et de la Protection sociale, l’État social n’est pas seulement un “mécanisme de redistribution des richesses”, mais aussi “un investissement dans l’avenir”, rappelant que SM le Roi avait donné Ses Hautes Orientations pour la mise en place d’un système de protection sociale intégrante et inclusive, capable de réduire les risques économiques et sociaux, en particulier au profit des catégories vulnérables.

À cet égard, le gouvernement a adopté la Loi cadre n° 09.21 relative à la Protection Sociale qui prévoit l’élargissement de la couverture médicale obligatoire de base, la généralisation des allocations familiales, l’élargissement de la base d’inscription dans les systèmes de retraite, et la généralisation de l’indemnisation à la perte d’emploi à l’horizon 2025.

Dans ce cadre, la composante relative à la généralisation de l’assurance maladie obligatoire de base a constitué le premier pas dans le processus de la mise en œuvre du chantier de la généralisation de la protection sociale, a noté le ministre, soulignant que les dépenses publiques consacrées à ce chantier “permettront de réduire, voire d’éliminer, les coûts liés aux consultations médicales, aux médicaments et aux hospitalisations”.

Et le ministre de souligner que la réussite de la couverture médicale généralisée “reste tributaire d’un système de santé moderne et résilient”.

Le 6e MTF a été marqué par la présence des ministres de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui, et de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, du président du Conseil économique, social et environnemental, Ahmed Réda Chami, du wali de la région Casablanca-Settat, Saïd Ahmidouch, du président du Conseil de la région, Abdelatif Maâzouz, et de plusieurs personnalités nationales et internationales, d’universitaires, d’experts et de professionnels.

Le Forum s’articule autour de trois panels: “l’État social au chevet des citoyens face à l’adversité”, “l’Etat social visionnaire aux politiques publiques efficientes”, et l’Etat social face aux défis du financement, de la gouvernance et de la digitalisation.