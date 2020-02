Le Chef du gouvernement appelle à une forte adhésion au programme intégré d’appui et de financement des entreprises

vendredi, 7 février, 2020 à 9:18

Rabat – Le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a appelé, jeudi à Rabat, tous les intervenants, du gouvernement, des établissements publics, des banques ou autres, à interagir positivement et à adhérer fortement et efficacement au programme intégré d’appui et de financement des entreprises, qui a été lancé par SM le Roi Mohammed VI.

Dans une allocution au début de la réunion du conseil de gouvernement, M. El Otmani s’est dit pleinement conscient de l’importance de cette initiative annoncée par le Souverain dans le discours prononcé à l’occasion de l’ouverture de l’actuelle année législative, laquelle commence aujourd’hui à donner ses fruits, appelant à l’implication de tous les intervenants.

Il s’agit d’une initiative nationale destinée aux jeunes qui veulent créer leurs entreprises, a-t-il dit, assurant que toutes les parties chargées de l’accompagnement, à leur tête les banques, sont disposées à assister les personnes concernées.

Ce programme, qui a été lancé par SM le Roi, et dont plusieurs conventions ont été conclues devant le Souverain, vise à faciliter l’accès à un grand nombre de bénéficiaires au financement (près d’un million de jeunes), à travers la mobilisation d’une enveloppe budgétaire de 8 milliards Dh pour une durée de 3 ans, l’octroi de prêts à des taux d’intérêt très bas, avec la Caisse centrale de garantie comme garant, et sans garanties directes, tout en assurant l’accompagnement nécessaire aux jeunes entrepreneurs.

Cette initiative, a fait savoir M. El Otmani, coïncide avec le lancement du Registre national électronique des sûretés mobilières permettant aux bénéficiaires d’obtenir un financement pour leurs projets, notamment les petites et moyennes entreprises (PME) et les très petites entreprises (TPE).

Dans cette perspective, le chef du gouvernement a invité les jeunes, les PME et TPE à connaitre cette nouvelle plateforme et à demander des informations à ce sujet auprès des départements concernés dés à présent, vu qu’elle sera mise en oeuvre le 2 mars prochain.

Le chef du gouvernement n’a pas manqué de rappeler, lors de cette réunion, l’importante visite royale dans la région Souss-Massa qui a été couronnée par le lancement du Programme de développement urbain d’Agadir (2020-2024) pour une enveloppe budgétaire de l’ordre de 6 milliards de dirhams, en félicitant la population de la région pour ce programme structurant qui s’ajoute à plusieurs autres programmes de développement et de réhabilitation lancés par le Souverain, qui ont donné leurs fruits et traduisent l’intérêt accordé à la justice territoriale et à la répartition de la richesse au profit des différentes régions.