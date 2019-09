M. El Otmani salue la célérité qui a marqué l’opération Marhaba 2019

jeudi, 19 septembre, 2019 à 17:14

Rabat – Le Chef du Gouvernement, Saâd Dine El Otmani, s’est félicité, jeudi à Rabat, de la célérité qui a marqué l’opération de transit Marhaba 2019, saluant le civisme des Marocains du monde ainsi que tous les intervenants qui ont déployé des efforts considérables pour assurer le plein succès de cette opération.

S’exprimant à l’ouverture de la réunion hebdomadaire du Conseil du gouvernement, M. El Otmani, s’est dit heureux de voir que cette opération (5 juin-15 septembre) s’est déroulée cette année dans de “bonnes” conditions et sans qu’aucun problème ne soit signalé.

Le Chef du gouvernement a souligné que “Marhaba 2019, une opération menée sous la supervision personnelle de SM le Roi, reflète un haut niveau de convergence, remerciant tous les marocains ayant contribué à cette réussite, à leur tête les Marocains du monde qui ont fait montre de la confiance qu’ils placent en leur pays et de leur attachement à leur mère-patrie”.

“Aux Marocains du monde nous disons que vous êtes toujours les bienvenus et que les programmes d’assistance se poursuivent toute l’année”, a-t-il insisté, saluant le civisme des Marocains résidant à l’étranger “car un transit aussi massif est une affaire complexe au regard de la forte demande sur les ports et les aéroports”.

Dans ce contexte, M. El Otmani a souligné que la coopération, le partenariat et la convergence entre les différents intervenants sont autant de facteurs de succès de l’opération, saluant le rôle central de la Fondation Mohammed V pour la solidarité, qui s’est mobilisée pour préparer des aires de repos et mobiliser des centaines de cadres, de médecins, d’infirmiers, d’assistants sociaux et de volontaires.

Le Chef du gouvernement a également remercié la Gendarmerie royale, la Sûreté nationale, la Protection civile, ainsi que l’Administration des douanes et le Ministère de l’intérieur, qui a instauré un système spécial de suivi de l’opération, afin d’éviter que des problèmes surviennent aussi bien en termes de flux de la circulation qu’au niveau de la sécurité, tout en offrant toutes les garanties pour le bon déroulement de l’opération sur le plan sécuritaire.

Par ailleurs, M. El Otmani a salué les ministères de l’Équipement, du Transport et de la Logistique et de l’Eau, des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger et aux affaires de la migration, pour les efforts déployés par leurs cadres afin de faciliter plusieurs moyens d’intervention. Il a également mis en avant les efforts fournis par l’administration du port Tanger Med, qui a eu parfois à accueillir, à lui seul, près de 37.000 personnes/jour.

Le nombre de Marocains du monde qui ont regagné le Maroc cette année a atteint 2.965.000 personnes, soit une augmentation de 3,47% par rapport à l’année dernière, alors que le nombre des véhicules ayant transité en 2019 s’est établi à environ 400.000, soit près de 1,32% de plus qu’en 2018.

Parmi les équipes mobilisées pour garantir le plein succès de cette opération figuraient près de 800 agents d’assistance sociale, ainsi que 300 membres du personnel médical.