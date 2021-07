Le Chef du gouvernement s’entretient avec son homologue tanzanien

mardi, 13 juillet, 2021 à 19:21

Rabat – Le Chef du gouvernement Saad Dine El Otmani s’est entretenu mardi avec le Premier ministre de la Tanzanie, Kassim Majaliwa, sur les différents aspects des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays et les moyens de les renforcer.

Ces entretiens ont été l’occasion pour les deux parties de passer en revue les perspectives du renforcement et d’élargissement de la coopération bilatérale dans différents domaines, a indiqué le Département du Chef du gouvernement dans un communiqué.

A cet égard, le Premier ministre tanzanien a fait part de l’aspiration de son pays à bénéficier de l’expertise accumulée par le Maroc et ses expériences réussies dans de nombreux domaines de développement tels que l’agriculture, la pêche maritime, le tourisme, les énergies renouvelables, l’industrie manufacturière et l’industrie des engrais.

M. Majaliwa a également exprimé la gratitude de la Tanzanie pour le soutien accordé par le Royaume, notamment en matière de formation des ressources humaines, d’accueil des étudiants dans divers établissements nationaux et d’accompagnement du développement du secteur sportif, rapporte le communiqué.

A cette occasion, M. El Otmani a réitéré la disposition permanente du Maroc à accompagner le développement et le transfert d’expertises aux pays africains amis, ainsi que l’ouverture du Royaume à tous les programmes et projets de développement bénéficiant aux populations du continent et ce, conformément aux convictions et objectifs de la politique africaine adoptée par le Maroc sous la conduite sage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a fait savoir la même source.

En outre, le Chef du gouvernement a souligné que la visite de son homologue tanzanien au Maroc, à la tête d’une importante délégation gouvernementale, ouvrirait de nouveaux horizons à la coopération bilatérale dans divers domaines.