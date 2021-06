Le chef du gouvernement de transition en Libye salue les efforts du Maroc visant à réaliser la stabilité de son pays

dimanche, 27 juin, 2021 à 20:32

Rabat – Le chef du gouvernement de transition en Libye, Abdelhamid Dbeibah, a salué, dimanche à Rabat, les efforts déployés par le Royaume du Maroc en vue de réaliser la stabilité de son pays.

“Cette visite se veut l’expression de la profonde gratitude à SM le Roi Mohammed VI pour les efforts déployés dans le but d’unifier les institutions libyennes et d’assurer la stabilité de la Libye sur les plans politique et sécuritaire”, a indiqué M. Dbeibah lors d’une conférence de presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Il a ajouté que cette visite intervient également dans le cadre du renforcement de la communication et de la consolidation des relations bilatérales dans tous les domaines au service des intérêts des deux peuples frères.

“Nous aspirons à la tenue de la commission mixte des affaires consulaires, comme il a été convenu par les deux ministres des Affaires étrangères lors de leur récente rencontre à Rabat, ce qui contribuera à faciliter l’octroi des visas pour les études et la résidence dans les deux pays”, a précisé, à cet égard, le responsable libyen, soulignant qu’il est prévu de tenir, dans le Royaume, la 9ème réunion de la haute commission mixte maroco-libyenne.

D’autre part, le chef du gouvernement libyen a insisté sur la nécessité de réactiver l’Union du Maghreb Arabe, qui permettrait de surmonter toutes les difficultés et de relever tous les défis dans la région.