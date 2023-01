Le chef du gouvernement visite deux centres de santé à Benslimane et Mohammedia

lundi, 30 janvier, 2023 à 21:53

Casablanca – Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, en compagnie du ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb, a visité, lundi, le Centre de santé Moualine El Oued (province de Benslimane) et le Centre de santé urbain de premier niveau Riad à Mohammedia après leur réhabilitation et équipement.

Ainsi, MM. Akhannouch et Ait Taleb, ainsi que la délégation les accompagnant ont visité les différents services des deux centres notamment la salle d’accueil et d’attente, la salle de consultation médicale, le dépôt des médicaments, la salle de soins et la salle des examens complémentaires.

Les deux responsables se sont arrêtés également sur les nouveaux services dont disposent ces deux centres après leur réhabilitation et équipement dans le cadre du plan gouvernemental visant l’amélioration et l’extension de l’offre sanitaire, en application des Hautes Instructions Royales.

Cette visite traduit l’importance qu’attache le gouvernement à la facilitation de l’accès des citoyens à des services de santé de qualité, dans le cadre du chantier de la réforme du système national de santé, lequel s’inscrit dans le cadre du déploiement de la vision royale qui vise à une réforme radicale et profonde du système national de santé ainsi que la généralisation de la couverture sanitaire et sociale, afin de consolider les fondements de l’État social.

S’agissant du centre rural de premier niveau, Moualine El Oued, dans la province de Benslimane, il s’étale sur une surface de 310 m2, et dispose d’une salle d’accueil et d’attente, de deux salles de consultation médicale, d’une salle de SMI (santé maternelle et infantile) et de SR (santé reproductive), d’un dépôt de médicaments, d’une salle de soins et d’une salle des examens complémentaires.

Ce centre, placé sous la responsabilité d’un médecin assisté par un infirmier, profite à une population de plus de 10 milles habitants et accueille entre 30 et 40 patients par jours.

Dans une déclaration à la presse, Dr Abdessadik Razzaoui, médecin chef du centre rural Moualine El Oued, a souligné que le centre a été réhabilité et équipé par le ministère de la Santé et de la Protection sociale en partenariat avec l’Agence nationale des équipements publics (ANEP), notant que le centre de santé fournit ses services à la population de Moualine El Oued estimée à près de 10 mille habitants.

Et d’ajouter que le centre dispose d’un nouveau système d’information, et chaque cellule est dotée d’un ordinateur pour faciliter l’accès des citoyens aux services du centre, notant que chaque patient reçoit un identifiant patient unique qui permet d’accéder à son dossier médical dans tous les centres et hôpitaux du Royaume, ce qui facilite la connaissance et le suivi de l’historique médical du patient.

Dr Razzaoui a souligné que le centre offre désormais les examens complémentaires portant sur le diabète, l’hypertension, le covid-19 et l’hépatite C et l’électrocardiogramme, notant que cette approche s’inscrit dans le cadre des efforts visant à rapprocher les services de santé des citoyens.

Quant au Centre de santé urbain de premier niveau, Riad à Mohammedia, il s’étend sur 450 m2, et dispose d’une salle d’accueil et d’attente, de quatre salles de consultation médicale, d’un dépôt de médicaments, d’une salle de soins, d’une salle des examens complémentaires, et d’une salle de SMI (santé maternelle et infantile) et de SR (santé reproductive).

Le centre, doté d’un effectif de trois médecins et cinq infirmiers, reçoit près de 160 patients par jour.

Dans une déclaration à la presse, Dr Abderrazak El Aziz, médecin chef du centre urbain Riad de Mohammedia, a souligné que la réhabilitation du centre s’inscrit dans le cadre de la promotion et la digitalisation des services de santé fournis, notant que le nouveau système d’information est de nature à faciliter l’accès des citoyens aux services de santé à travers un identifiant patient (IP) permettant de consulter le dossier médical des patients à partir de tous les centres et hôpitaux du Royaume.

Le centre fournit ses services à une population de près de 53 mille habitants et accueille plus de 100 patients par jour, a-t-il ajouté, notant que le centre offre des prestations de santé préventives, curatives et promotionnelles.

Dans le même cadre, MM. Akhannouch et Ait Taleb ont visité le centre urbain de premier niveau Al Massira de Rabat.