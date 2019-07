Cinéma : Le volume des investissements étrangers a atteint plus de 700 millions de dirhams en 2018

mardi, 23 juillet, 2019 à 9:22

Rabat – Le volume des investissements étrangers dans le secteur cinématographique au Maroc a atteint 731,525 millions de dirhams au titre de l’année 2018, et ce après l’entrée en vigueur du système d’aide aux productions étrangères cinématographiques et audiovisuelles, a souligné, lundi à Rabat, le ministre de la Culture et de la Communication M. Mohamed El Aaraj.