CNDP: Le ministère de la Santé adhère au programme Data-Tika

jeudi, 26 août, 2021 à 16:52

Rabat – Le ministère de la Santé a adhéré au programme Data-Tika en vertu d’une convention de partenariat signée, jeudi à Rabat, avec la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP).

Ce partenariat portera sur plusieurs volets liés, notamment, au renforcement de la conformité à la loi 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, en plus de la consolidation de l’écosystème du ministère et du domaine des recherches biomédicales, qui constituent aujourd’hui un pilier du développement de compétences et donnent un accès direct à l’innovation thérapeutique.