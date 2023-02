Colloque national sur la recherche scientifique dans le domaine pédagogique, du 27 février au 3 mars à Rabat

samedi, 25 février, 2023 à 18:24

Rabat – La 4ème édition du colloque national sur la recherche scientifique dans le domaine pédagogique se tiendra du 27 février au 03 mars au Centre des formations et des rencontres nationales à Rabat, sous le thème “la recherche scientifique dans le domaine pédagogique, levier pour l’amélioration de la qualité de l’éducation et de la formation”.

Cette rencontre scientifique s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la loi cadre 51.17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique et dans le cadre des engagements contenus dans la feuille de route 2022-2026, qui renforce l’orientation stratégique du ministère, visant à améliorer la recherche scientifique dans le domaine pédagogique, indique le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports dans un communiqué.

L’objectif est de faire connaître les résultats de la recherche scientifique dans le domaine pédagogique, renforcer l’expertise des équipes de recherche en matière de méthodologies de recherche scientifique dans le domaine pédagogique, et consolider les capacités des acteurs au niveau central, régional et provincial dans le domaine de la formulation et de la proposition de questions prioritaires de recherche pédagogique. Le colloque vise également à consolider la dynamique de recherche scientifique dans les établissements de formation des cadres pédagogiques, ajoute-on.

Les directions centrales du ministère et les académies régionales d’éducation et de formation avaient proposé, à l’issue de la 3ème édition de ce colloque, un ensemble de thématiques de recherche prioritaires, dont 206 avaient été retenues par un comité scientifique central, et répertoriées dans le “Carnet des thématique prioritaires de recherche pédagogique” (édition 2021).

De même, les équipes de recherche scientifique relevant des différents établissements de formation des cadres pédagogiques ont soumis des projets de recherche scientifique, sur la base du circulaire ministériel 21/082 à la date du 16 septembre 2021, fait-on savoir, ajoutant qu’un total de 84 recherches scientifiques a été réalisé par 425 chercheurs des différents établissements de formation des cadres pédagogiques, sur des sujets de recherche à caractère prioritaire.

Dans le but de garantir une convergence entre les réalisations des directions centrales et les académies régionales d’éducation et de formation d’une part et les établissements de formation des cadres pédagogiques d’autre part, ce colloque, souligne-t-on, offre une opportunité pour les coordonnateurs des équipes de recherches de présenter les résultats des thématiques de recherche, au titre de l’année 2021.

Outre les représentants des directions centrales du ministère et des académies régionales d’éducation et de formation, les participants bénéficieront, dans le cadre des activités de ce colloque, d’ateliers de formation visant à soutenir leurs capacités de recherche.