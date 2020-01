Le Comité des Représentants permanents de l’Union africaine tient à Addis-Abeba sa 39 session ordinaire avec la participation du Maroc

mardi, 21 janvier, 2020 à 13:11

Addis-Abeba – Le Comité des Représentants permanents de l’Union africaine (COREP) a entamé, mardi à Addis-Abeba, les travaux de sa 39 session ordinaire avec la participation du Maroc, en prélude au Sommet de l’UA prévu les 09 et 10 février prochain.

L’ambassadeur, Représentant permanent du Royaume auprès de l’Union africaine et de la CEA-ONU, Mohammed Arrouchi, préside la délégation marocaine à cette session qui discutera des projets de rapports et préparera l’ordre du jour de la 36e session ordinaire du Conseil exécutif (ministres des Affaires étrangères) qui doit se tenir les 6 et 7 février à la veille du Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernements.

Lors de cette session, le COREP se penchera notamment sur les rapport d’activité du Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant, du Conseil consultatif de l’Union africaine sur la corruption, de la Capacité Africaine de gestion des Risques et de la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique.

Le Comité devra également examiné le rapport de la Commission de l’Union africaine sur les offres des Etats membres en vue d’accueillir le Centre africain d’excellence du marché, le rapport du Sous-comité sur les questions d’audit, du Sous-comité du COREP sur la coopération multilatérale et le rapport d’activités de la Commission de l’Union africaine sur le droit international, ainsi que le rapport des activités du Parlement panafricain.