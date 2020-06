Commission des investissements : Approbation de 45 projets pour 23,38 MMDH

mercredi, 24 juin, 2020 à 15:38

Rabat – La Commission interministérielle des investissements, réunie mercredi à Rabat sous la présidence du Chef du gouvernement, M. Saad Dine El Otmani, a approuvé 45 projets de conventions et d’avenants pour une enveloppe globale estimée à 23,38 milliards de dirhams (MMDH).

Ces investissements sont de nature à générer 3.194 emplois prévisionnels directs et 5.406 emplois indirects, précise le département du Chef du gouvernement dans un communiqué.

Cette réunion se déroule dans une “conjoncture économique et financière difficile en raison des répercussions de la pandémie du nouveau coronavirus et s’inscrit dans une nouvelle étape de la lutte de notre pays contre cette épidémie”, qui consiste à restaurer la dynamique économique, après avoir réussi à assurer des conditions objectives pour une sortie progressive et sûre du confinement grâce aux efforts et à la cohésion de toutes les composantes du pays sous la conduite clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI, a indiqué le Chef du gouvernement dans une allocution d’ouverture des travaux de la Commission.

Il a, à cette occasion, mis en exergue l’importance des investissements objets de cette réunion et qui intéressent plusieurs secteurs vitaux tels que l’infrastructure énergétique, les énergies renouvelables, les télécommunications, l’industrie et le commerce, le tourisme et loisirs.

Ces investissements sont considérés, au regard de leur enveloppe financière, “très encourageants, compte tenu de la conjoncture que nous vivons et par rapport au bilan de l’année dernière”, durant laquelle le volume des investissements a atteint 28 MMDH, a-t-il estimé.

Ces indicateurs reflètent la continuité de l’attractivité de l’économie nationale en raison des importantes réformes initiées par le gouvernement et la promotion de l’image du Maroc en interne et en externe grâce à sa méthodologie unique de gestion de cette crise, a expliqué M. El Otmani.

Lesdits indicateurs montrent aussi l’engagement des investisseurs privés à mener à bien leurs projets et leur volonté de reprendre leurs activités d’investissement, malgré les conditions actuelles, et consacrent l’importance particulière que certains secteurs d’investissement exigent après la pandémie de la Covid-19, a-t-il ajouté.

À cet égard, M. El Otmani a souligné sa détermination à donner une forte impulsion à la relance de l’économie nationale et à fournir les moyens de son décollage, cette semaine étant consacrée à une série de réunions qui concernent le secteur de l’investissement, notamment la réunion du Comité national de l’environnement des affaires (CNEA), le conseil d’administration de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) et la réunion de la Commission des investissements.

Il a également rappelé les efforts considérables déployés par le Royaume pour atténuer les effets et répercussions de la pandémie sur le citoyen, l’entreprise et l’économie nationale, à travers plus de 600 mesures élaborées par divers administrations et établissements publics, dont une partie importante a été destinée au profit de l’entreprise et des acteurs économiques.

La répartition des investissements par secteurs montre que l’infrastructure énergétique et les énergies renouvelables occupent la première position avec 7,72 MMDH d’investissements, soit plus de 33% du total des investissements approuvés par la commission, suivis du secteur des télécommunications, puis de l’industrie et du commerce, d’après le communiqué.

Le secteur du tourisme et loisirs occupe la première place en termes d’emplois avec un total de 1.534 postes d’emploi, soit plus de 48% du nombre total d’emplois à créer, suivi par le secteur de l’industrie et du commerce avec 1.410 emplois, puis le secteur des télécommunications, a fait savoir la même source.

Les joint-ventures représentent la majorité des projets approuvés, avec des investissements s’élevant à 14,91 MMDH, soit 61%, en raison de grands projets prévus dans les secteurs des télécommunications, du transport, de l’énergie, du tourisme et loisirs.

Cette réunion a connu la présence notamment du ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, du porte-parole du gouvernement, du ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie verte et numérique, du ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Économie sociale, du ministre du Travail et de l’Insertion professionnelle et le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports.