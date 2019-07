La Commission des investissements examine des projets liés à des secteurs vitaux pour un montant global de plus de 5 milliards de dirhams

lundi, 15 juillet, 2019 à 19:45

Rabat – La 77ème Commission des investissements, la deuxième au titre de l’année 2019, réunie lundi à Rabat sous la présidence du chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani, a examiné neuf projets de conventions et d’avenants, en relation avec des secteurs vitaux, notamment la production d’algues, l’industrie, le tourisme et le divertissement, les infrastructures et le transport, et l’énergie, pour un montant global supérieur à 5 milliards de dirhams, devant permettre la création de 717 emplois directs.