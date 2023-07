Commission mixte Maroc-Angola: Signature d’accords de coopération couvrant différents domaines

mardi, 11 juillet, 2023 à 19:07

Rabat – Des accords de coopération ainsi que des mémorandums d’entente portant sur le domaine diplomatique, l’enseignement supérieur, la recherche scientifique, l’innovation, le tourisme, la justice, les mines et les hydrocarbures ont été signés, mardi à Rabat, à l’occasion de la tenue de la 3ème session de la Commission mixte de coopération Maroc-Angola.

Ainsi, lors de la 3ème session de la Commission mixte de coopération Maroc-Angola co-présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre des Relations extérieures de la République d’Angola, Téte Antonio, un accord de coopération en matière d’enseignement supérieur, de recherche scientifique et d’innovation a été signé dans l’objectif de renforcer et d’étendre les champs de coopération dans ces domaines, à travers notamment le partage des expériences et des expertises en ce qui concerne l’intégration du digital dans la pédagogie universitaire, la mutualisation de l’utilisation de plateformes de recherche scientifique et technique, ainsi que l’accès aux bases de données bibliographiques.

Un accord-cadre de coopération en matière de tourisme a été également signé à cette occasion dans l’objectif de promouvoir la coopération entre les agences centrales de tourisme des deux pays, leurs établissements nationaux de tourisme et de transport et leurs agences et associations professionnelles du tourisme.

Dans le détail, les deux parties développeront leur coopération à travers le renforcement de l’échange d’informations et d’expertises entre les institutions compétentes en matière de formation de gestion des établissements touristiques et hôteliers, la promotion de la durabilité et de la compétitivité touristiques, et la création des Petites et Moyennes Entreprises dans le secteur du tourisme.

Il a été procédé aussi à la signature d’un protocole de coopération entre le ministère marocain de la Justice et le ministère de la Justice et des Droits de l’Homme de l’Angola visant à promouvoir notamment l’échange du personnel de la justice ainsi que des expériences en matière juridique, législative et des technologies de l’information et de la communication dans le secteur judicaire outre l’organisation de séminaires, de conférences, d’ateliers et autres activités sur la base de la réciprocité.

De même, un mémorandum d’entente de coopération dans les domaines des mines et des hydrocarbures a été signé dans l’objectif de créer un cadre de coopération permettant de mettre en œuvre des actions de coopération aboutissant à la réalisation de projets d’intérêts communs dans les domaines des mines et des hydrocarbures.

Dans le domaine diplomatique, l’Académie marocaine des études diplomatiques (AMED) et l’Institut angolais des relations internationales, ont signé un mémorandum d’entente visant à renforcer le partenariat entre les deux parties et à mettre en place un cadre de coopération durable et dynamique en matière de formation des jeunes diplomates et d’échange d’expérience et d’information dans le domaine de la diplomatie et des relations internationales, et ce, à travers l’organisation de cycles de formation des diplomates, l’échange des publications et d’experts et chercheurs dans le domaine de la diplomatie ainsi que le partage du savoir-faire.