Commission Mixte Maroc-Indonésie: Signature à Jakarta de 5 accords de coopération

vendredi, 26 octobre, 2018 à 18:21

Jakarta – La Secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale, Mme Mounia Boucetta et le vice-ministre des Affaires Etrangères de la République d’Indonésie, M. Abdurrahman Mohammad Fachir, ont procédé, vendredi à Jakarta, à la signature de cinq accords et mémorandums pour la promotion de la coopération bilatérale dans plusieurs secteurs d’activité.