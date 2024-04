Le Commonwealth de la Dominique réaffirme son soutien à l’intégrité territoriale et à la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son territoire, y compris le Sahara marocain (Communiqué conjoint)

lundi, 22 avril, 2024 à 16:30

Rabat – Le Commonwealth de la Dominique a réaffirmé, lundi à Rabat, son soutien à l’intégrité territoriale et à la souveraineté du Royaume du Maroc sur l’ensemble de son territoire, y compris le Sahara marocain.

Cette position a été exprimée dans un Communiqué conjoint publié à l’issue d’entretiens entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre des Affaires étrangères, des Affaires internationales, du Commerce et de l’Energie du Commonwealth de la Dominique, Vince Henderson.

Dans ce Communiqué conjoint, M. Henderson a réitéré le soutien de son pays à l’initiative d’autonomie, présentée par le Royaume en 2007, comme la seule solution crédible, sérieuse et réaliste pour la résolution du différend autour du Sahara marocain.

A cet égard, il a salué les efforts des Nations Unies en tant que cadre exclusif pour parvenir à une solution réaliste, pratique et durable à ce différend régional.

En tant que membre de l’Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO), le Commonwealth de la Dominique a salué l’ouverture d’une Ambassade de l’OECO à Rabat (18 octobre 2018) et d’un Consulat général à Dakhla (31 mars 2022), qui représentera certainement une grande opportunité pour consolider davantage les échanges bilatéraux entre le Royaume du Maroc et les six États de la Caraïbe orientale, souligne le Communiqué.