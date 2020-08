Concours d’accès aux facultés de médecine: Plus de 80 centres d’examen mis à disposition (M. Ouaouicha)

mercredi, 5 août, 2020 à 14:56

Sala Al Jadida – Plus de 80 centres d’examen ont été mis à disposition pour organiser le concours d’accès aux Facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire, a indiqué mercredi à Sala Al Jadida le ministre délégué chargé de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Driss Ouaouicha.

Les circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de Coronavirus (Covid-19) ont imposé la limitation des déplacements d’étudiants en vue d’enrayer la propagation du virus, a déclaré à la MAP M. Ouaouicha lors de sa visite au centre d’examen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Salé (FSJES) relevant de l’Université Mohammed V de Rabat.