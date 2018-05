Conseil de gouvernement: Approbation de propositions de nomination à de hautes fonctions

jeudi, 3 mai, 2018 à 18:23

Rabat – Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, a approuvé les propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l’article 92 de la constitution, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et la Société civile, porte-parole du gouvernement, M. Mustapha El Khalfi.

Ainsi, au ministère de la Justice, M. Mohamed Ennacer a été nommé au poste d’Inspecteur général, alors que M. Mouhyi Fouad a été désigné directeur des Ressources humaines, a précisé M. El Khalfi dans un communiqué lu lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil de gouvernement, réuni sous la présidence du Chef du gouvernement, M. Saad Eddine El Othmani.

Ces nouvelles nominations ont concerné également le ministère de la Jeunesse et des Sports où M. Othman Kayer a été nommé directeur de la Jeunesse, de l’Enfance et des Affaires féminines et Mme Naima Benyahia directrice de la Fondation pour la Promotion des œuvres sociales au profit des fonctionnaires et agents du ministère. (MAP).