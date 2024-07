Conseil Exécutif de l’UA: Election du Maroc en la personne de Mme Nadia Annouz au Conseil Consultatif de l’Union Africaine sur la lutte contre la corruption

vendredi, 19 juillet, 2024 à 19:54

Accra – Le Maroc a été élu, en la personne de Mme Nadia Annouz, Vice-présidente de l’Instance Nationale de la Probité de la Prévention et de la lutte contre la corruption, vendredi à Accra au Ghana, en tant que membre du Conseil Consultatif de l’Union Africaine (UA) sur la lutte contre la corruption (AUABC) pour un mandat de 6 ans, lors de la 45ème session du Conseil Exécutif de l’UA.

Mme Nadia Annouz, candidate du Maroc, a remporté le poste de membre réservé à la Région Nord au Conseil Consultatif de l’Union sur la lutte contre la corruption avec une large majorité de 35 voix.

Cette élection témoigne de l’expertise modèle des profils marocains en matière de la lutte contre la corruption au niveau national et continental.

Le Conseil exécutif de l’Union africaine avait entamé jeudi à Accra les travaux de sa 45ème session ordinaire.

Le Maroc est représenté à cette session par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita.

La délégation marocaine est composée notamment de l’ambassadeur représentant permanent du Royaume auprès de l’UA et de la CEA-ONU, M. Mohamed Arrouchi, de l’ambassadeur, directeur général de l’Agence marocaine de la coopération internationale, M. Mohamed Methqal, de l’ambassadeur du Maroc au Ghana, Mme Imane Ouaadil, et du directeur du Grand Maghreb, des Affaires de l’UMA et de l’UA au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Hassane Boukili.