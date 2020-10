Le Conseil de gouvernement adopte 3 projets de décret pour le renouvellement des licences des sociétés de télécommunication

jeudi, 1 octobre, 2020 à 17:58

Rabat – Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a approuvé trois projets de décret portant sur le renouvellement des licences délivrées à des sociétés pour une durée supplémentaire de 5 ans, à partir du 31 octobre, en vue d’établir et d’exploiter un réseau public de télécommunications par satellite.

Présentés par le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie verte et numérique, ces projets de décrets portent sur le renouvellement des licences accordées par l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ANRT) aux sociétés “Al Houria Telecom S.A”, “Orbocomm Maghreb”, et “Thuraya Maghreb S.A”, pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau public de télécommunications par satellite de type “GMPCS”, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, a indiqué le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue de ce Conseil.

Il a également fait savoir que l’ANRT a approuvé la demande relative au renouvellement des licences délivrées à ces sociétés pour une durée supplémentaire de 5 ans, à partir du 31 octobre 2020.